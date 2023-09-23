مركز نسائي في طرابلس ينظم حملة لإغاثة أهالي درنة شرقي ليبيا (فيديو)

في تجربة إنسانية لافتة، أقدمت إدارة وعاملات مركز التدريب والتطوير في بلدية حلندس التابعة لمدينة طرابلس على وقف جميع مشاريع المركز السابقة وتنظيم حملة بهدف الاستجابة للمطالب الإغاثية المستعجلة في مدن الشرق الليبي.

وقال محمد كمور، مدير المركز، إنه بعد كارثة إعصار دانيال والفيضانات التي ضربت مناطق الجبل الأخضر وخاصة مدينة درنة، تم اعتماد خطة عاجلة جديدة للمركز والشروع في إنتاج مواد موجهة بالكامل للمناطق المنكوبة.

وقال “خلال فترة قصيرة تمكنا من إعداد كميات مهمة من أكفان الموتى وملابس الأطفال وسجادات الصلاة والزي المدرسي للأطفال”.

وأضاف أن المركز “بصدد إرسال الشحنة الثانية بعدما أضيف لها بعض المواد الإغاثية التي تبرع بها أبناء العاصمة طرابلس والتي شملت لحيب الأطفال والكمامات ومواد غدائية أخرى”.

وشدد كمور على أن نكبة فيضانات الشرق الليبي أبانت “أن الشعب الليبي مطبوع بالكثير من التكاثف والتضامن وأنه يصعب تشتيته”.

من جهتها، قالت إحدى العاملات بالمركز إنه منذ اللحظات الأولى للكارثة “وعندما توصلنا بالنداء قررنا الاستجابة على الفور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بحالة من التضامن الواجب بين أبناء ليبيا في هذه اللحظات العصيبة.

وأضافت أن جميع منتجات المركز من الألبسة والأغطية ومواد التدفئة موجهة بالكامل لضحايا الفيضانات في الشرق الليبي.

وقالت إحدى المسؤولات بالمركز إن النساء العملات في المركز قررن العمل بصورة مستمرة حتى في أيام نهاية الأسبوع بهدف الاستجابة الفورية للمطالب الكثيرة والمتعددة لمنكوبي الفيضانات.

وأشارت إلى أن جميع العاملات في المركز وأغلبهن من المطلقات والأرامل قررن الانخراط في هذه الحملة الإنسانية بصورة طوعية والمساهمة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المنكوبة في مدن الشرق الليبي.