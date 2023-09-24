ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد من كورونا.. هل يدعو للقلق؟

ارتفع عدد الأفراد في المستشفيات والمصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، مما أدى إلى ضرورة طرح لقاحات معززة للمناعة مع ازدياد عدد الحالات منذ الصيف.

ففي 17 سبتمبر/أيلول الجاري زاد عدد الإصابات إلى 3 أضعاف، وسيتوجب الحصول على اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ممن يعانون من أمراض مزمنة، وحالات صحية معينة في هذا الخريف.

فمن المفترض أن تدوم فعالية اللقاح لمدة أطول إلّا أن فيروس كورونا نفسه يتحوّر، وتلك الطفرات تغيّر سلوكه باستمرار مما يجعله ينتشر على نطاق أوسع، لكن التطعيم أو العدوى تقلّل من شدة المرض أو الأعراض عند الإصابة به.

وذكر أحد الخبراء بأن الوقت قد حان للتعامل مع كوفيد19 مثل الإنفلونزا الموسمية “لأنه لن يختفي وعلينا التعايش معه”، ومع تكرار الإصابة تتعزز المناعة وتصبح أقوى مما كانت عليه.

والجدير بالذكر بأن الأبحاث قد أظهرت بأن 10%؜ من البشر يحملون جينًا يسمح لهم بالتعرف إلى الفيروس والقضاء عليه قبل أن تبدأ أعراض الإصابة مثل السعال والتهاب الحلق أو الحمى.