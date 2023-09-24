اليمن.. مقتل 4 بانفجار عبوة ناسفة في شبوة (فيديو)

قالت وسائل إعلام يمنية إن 4 جنود قتلوا وجُرح آخرون، اليوم الأحد، بانفجار استهدف سيارة عسكرية في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي اليمن.

وأفاد بيان لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن انفجار عبوة ناسفة في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد.

وأضاف البيان “مثل هذه الجرائم لا تزيد قوات دفاع شبوة إلا إصرارًا لتطهير محافظة شبوة من العناصر المتطرفة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسكينة أبنائها”.

وتخضع محافظات جنوبية هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

وتعد الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي، الذي يقوم بعمليات عسكرية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، وأسست أبو ظبي خلال سنوات الحرب قوات موازية للحكومة اليمنية تسيطر على محافظات جنوبية عدة في اليمن.

ويعاني اليمن منذ نحو 9 سنوات من حرب شرسة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي، وقوات الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومحافظات عدة منذ 2014.