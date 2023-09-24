بعد اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت واعتقال عدد من أعضائها.. الكتلة الإسلامية: ماضون بطريقنا ولن يثنينا شيء (شاهد)

قال نائب رئيس جامعة بيرزيت الفلسطينية الدكتور ياسر العموري إن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الجامعة واعتقلوا عددا من الطلاب.

وأضاف العموري في تصريحات للجزيرة مباشر “هذا الانتهاك يعد جزءا من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق جامعة بيرزيت، لا سيما أننا في بداية العام الأكاديمي”.

وتابع “سلطات الاحتلال تريد أن تعرقل العملية الأكاديمية في الجامعة، ونحن نحملها المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء”.

بدوره قال ممثل الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس) في الجامعة باسل البرغوثي إن قوة خاصة تابعة للاحتلال قامت اليوم باقتحام الجامعة وتكسير محتويات عدد من الغرف.

وأضاف البرغوثي لمراسل الجزيرة مباشر “قام الاحتلال باعتقال 8 طلاب من أبناء الكتلة الإسلامية في الجامعة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الطلبة، ومنسق الكتلة وعدد من أعضاء مجلس الطلبة، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة”.

وتابع “الكتلة ماضية في طريق عملها النقابي ولن يثنينا أي شيء بإذن الله”.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأحد جامعة بيرزيت في شمال رام الله، وحاصرت قوة عسكرية تزيد عن 50 آلية عسكرية في الجامعة، واقتحمت حرمها، وخربت محتوياتها وممتلكاتها، واعتقلت خلالها ثمانية طلبة، من بينهم أسير محرر ورئيس مجلس الطلبة في الجامعة.

وصعدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق الناشطين والشبان الفلسطينيين.