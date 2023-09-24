“خيامنا اهترأت والأمراض انتشرت”.. الجزيرة مباشر ترصد معاناة نازحين سوريين في الحصول على مياه الشرب (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر معاناة النازحين السوريين في مخيم الزيادية بمدينة عفرين شمال حلب، من أجل الحصول على مياه الشرب، بعد انقطاعها لأكثر من 20 يوما.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن انقطاع مياه الشرب طوال هذه الفترة تسبب في كارثة كبيرة في ظل انعدام شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.

وأشار أحد القائمين على المخيم إلى أن النقص الحاد للمياه أدى لتفشي عدد من الأمراض والأوبئة لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن.

واشتكت نازحة في المخيم من نقص إمدادات المياه قائلة “خيامنا اهترأت وتمزقت، وما فيه مياه نسقي أولادنا ولا نحمّيهم، ولا حتى نجلي صحوننا اللي عم ناكل فيها”.

وأضاف أن تكاثر القمامة داخل المخيم أدى لانتشار الفئران، مما يهدد بانتشار أمراض قاتلة كالطاعون ونحوه.

ولا يزال أكثر من 1.5 مليون سوري شمال غربي البلاد يسكنون في مخيمات، معظمها أنشئت على أراض زراعية تفتقر إلى الخدمات الأساسية من المياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

ويعدّ شمال شرق سوريا هو المنطقة الأكثر تضررا من أزمة المياه هذه، حيث إن 27% من الأسر تنفق ما يصل إلى خمس دخلها على المياه من الصهاريج.