“زُر مسجدي”.. مبادرة إسلامية لفتح أبواب 250 مسجدا أمام الزوار للتعريف بالإسلام في بريطانيا

نظّم المجلس الإسلامي البريطاني، مبادرة وطنية للتعريف بالإسلام، بعنوان “زُر مسجدي”، حيث فتح أكثر من 250 مسجدًا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة أبوابه للزوار من جميع الأديان والأطياف، يومي السبت والأحد 23 – 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعبر وسم “زُر مسجدي” أرفق المجلس الإسلامي البريطاني، إلى جانب العديد من المساجد المشاركة في هذه المبادرة الوطنية، صورًا ومقاطع توثق توافد الزوار إلى تلك المساجد.

ونظمت المساجد المشاركة فعاليات متنوعة أثناء هذه المبادرة، تضمنت تقديم الطعام والحلوى للزوار، وإقامة ندوات تهدف للتعريف بالإسلام وبناء جسور من الصداقة والتقارب بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى في المملكة المتحدة.

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، فقد أُطلقت هذه المبادرة في فبراير/شباط 2015 بمشاركة حوالي 20 مسجدًا، وتوسعت على مدار السنين لتشمل أكثر من 250 مسجدًا يشارك فيها اليوم.

وتشهد المبادرة إقبالًا مميزًا من نوّاب وسياسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة، الذين يزورون المساجد المشاركة في مناطقهم المحلية.

Really nice to see lots of local events taking place today for #VisitMyMosque weekend.

I enjoyed spending time at Leicester’s Masjid Umar Mosque this afternoon; as ever, thank you for the kind welcome and hospitality. pic.twitter.com/ye0chgZIMa — Rory Palmer (@Rory_Palmer) September 23, 2023

I enjoyed my visit to the ⁦@wliconline⁩ today along with Secretary-General of ⁦@MuslimCouncil⁩ and ⁦@DrAyshaRaza⁩. Communities thrive when we open our doors, minds and hearts to each other. Great initiative to have an Open Day today. pic.twitter.com/1m1et0MKpe — Onkar Sahota AM (@DrOnkarSahotaAM) September 23, 2023