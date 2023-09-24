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“زُر مسجدي”.. مبادرة إسلامية لفتح أبواب 250 مسجدا أمام الزوار للتعريف بالإسلام في بريطانيا

مسجد فينسبري بارك
مسجد فينسبري بارك في لندن أحد المساجد المشاركة في حملة التعريف بالإسلام في بريطانيا (غيتي)
24/9/2023

نظّم المجلس الإسلامي البريطاني، مبادرة وطنية للتعريف بالإسلام، بعنوان “زُر مسجدي”، حيث فتح أكثر من 250 مسجدًا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة أبوابه للزوار من جميع الأديان والأطياف، يومي السبت والأحد 23 – 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعبر وسم “زُر مسجدي” أرفق المجلس الإسلامي البريطاني، إلى جانب العديد من المساجد المشاركة في هذه المبادرة الوطنية، صورًا ومقاطع توثق توافد الزوار إلى تلك المساجد.

ونظمت المساجد المشاركة فعاليات متنوعة أثناء هذه المبادرة، تضمنت تقديم الطعام والحلوى للزوار، وإقامة ندوات تهدف للتعريف بالإسلام وبناء جسور من الصداقة والتقارب بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى في المملكة المتحدة.

وبحسب المجلس الإسلامي البريطاني، فقد أُطلقت هذه المبادرة في فبراير/شباط 2015 بمشاركة حوالي 20 مسجدًا، وتوسعت على مدار السنين لتشمل أكثر من 250 مسجدًا يشارك فيها اليوم.

وتشهد المبادرة إقبالًا مميزًا من نوّاب وسياسيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة المتحدة، الذين يزورون المساجد المشاركة في مناطقهم المحلية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل