صحيفة إسبانية: أزمة عنيفة بين نيمار ومدرب الهلال السعودي

كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم الأحد، عن نشوب أزمة عنيفة بين النجم البرازيلي نيمار دي سليفا الذي يلعب حاليًا للهلال السعودي مع مدرب الفريق البرتغالي خورخي جيسوس، طلب على إثرها اللاعب إقالة المدرب من منصبه.

وطبقًا للصحيفة، ترجع أسباب الأزمة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها المدرب لنيمار داخل غرفة الملابس في أعقاب مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي التي انتهت بالتعادل 1-1، إذ حمّل المدرب مسؤولية التعادل للنجم البرازيلي، واتهمه بالتقصير وعدم تقديم أداء جيد والعجز عن هز شباك الفريق المنافس مهدرًا العديد من الفرص السهلة، وقال إن سلوكه على أرض الملعب لم يكن مثاليًا بعد الحصول على الكارت الأصفر، وكان عرضة للطرد.

هذه الانتقادات أغضبت النجم البرازيلي، ورد عليها بعنف، بل وخرج بعد المباراة ليطالب إدارة نادي الهلال بضرورة إقالة المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الهلال اجتمعوا مع المدرب في اليوم التالي للمباراة، وحذروه من الإقالة إذا لم تتحسن النتائج، خاصة بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز بآخر مباراتين بالتعادل بهدف لمثله أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي بدوري الأبطال، والتعادل بالنتيجة نفسها أمام ضمك بالدوري.