غضب مغربي بعد وفاة مشجع جراء الاعتداء عليه في تونس ومطالبات بمحاسبة المسؤولين (شاهد)

اشتعلت منصات التواصل المغربية بالغضب في أعقاب وفاة أحد مشجعي فريق “الجيش الملكي” المغربي، جراء الاعتداء عليه في تونس، بعد حضوره مباراة الفريق مع النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صفحة مشجعي الجيش الملكي “ألتراس العسكري” على فيسبوك في بيان، أول من أمس الجمعة، عن ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن المشجع “عماد” تعرض للعنف من قبل الأمن تونسي في مدينة سوسة، بعد انتهاء اللقاء بالملعب الأولمبي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولفت البيان إلى أن المشجع “عماد” تلقى ضربة قوية بالعصا على مستوى الرأس وسقط فاقدا للوعي، مشيرا إلى أن الضحية اختفى ساعات وعاد إلى الفندق الذي يقيم فيه بعد استعادته لوعيه، لكن المشرفين على إدارة الفندق رفضوا دخول الإسعاف، الأمر الذي اضطره للعودة إلى المغرب متأثّرا بإصابته.

وأكد البيان أن سبب الوفاة نزيف داخلي أثناء وجوده بالمستشفى، مطالبا السلطات المغربية باستعادة حق المشجّع عماد المجاهد.

واجتاحت موجة غضب منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، إثر وفاة الشاب، وأطلق نشطاء ومدونون مغاربة حملة بوسمي “العدالة لعماد” وjustice pour imad، مطالبين القضاء بمحاسبة المسؤولين.

وقال مدرّب كرة القدم المغربي الخالدي المعروفي “عماد شاب مغربي في عمر الزهور لم تكتمل فرحته بالتخرج من الجامعة الدولية للرباط، تحمل عناء السفر لمشاهدة فريقه بتونس إلا أن الشرطة التونسية كان لها رأي آخر. نطالب السلطات المغربية ووزارة الخارجية بفتح تحقيق في الحادثة”.

ودعا الناشط يوسف الشعبي إلى تحرك دبلوماسي وأن لا تمر حادثة وفاة المشجع المغربي بسبب الاعتداء عليه في تونس دون حساب.