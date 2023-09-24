مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة (شاهد)

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط “الأقصى”، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة في ذكرى “يوم الغفران” اليهودي، وأضافت الوكالة أن 522 متشددا ومستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى على شكل مجموعات تتضمن كل مجموعة 40 مستوطنا، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكان اتحاد “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك اليوم وغدا، عشية “يوم الغفران”، الذي يبدأ مع غروب شمس اليوم، ويتضمن صياما وشعائر تلمودية في ساحة البراق والكنس وتوقفا شاملا عن كل النشاطات حتى مساء غد الاثنين.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.