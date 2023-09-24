محتجون يهاجمون سيارة للشرطة خلال مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال احتجاجات على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه “عنف غير مقبول”.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملا سلاحه لكنه لم يستخدمه، مضيفا أن المظاهرات استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة، وأضاف أن 3 أشخاص اعتقلوا.

وخرج آلاف المتظاهرين الفرنسيين إلى شوارع العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى للاحتجاج على عنف الشرطة والعنصرية.

وشاركت في المظاهرات العديد من المجموعات المدنية والمبادرات التي تطالب بحقوق الهجرة والمهاجرين والعدالة الاقتصادية، ونددوا بالعنصرية المنهجية وعنف الشرطة وتزايد عدم المساواة الاجتماعية، ونظمت حوالي 100 مسيرة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت تقارير إخبارية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية استجابة لدعوة اليساريين قد بلغ نحو 80 ألف شخص لكن الشرطة قدرت العدد بـ13800 شخص.

وكانت جماعات وأحزاب سياسية دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على “عنف الشرطة وارتكابها ممارسات عنصرية”.

وأدى مقتل الشاب ناهل مرزوق (17 عامًا) الذي ينحدر من أصول جزائرية في إحدى نقاط التفتيش برصاصة من الشرطة إلى اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق على مدى أيام في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وبحسب تقرير للمفتشية العامة للشرطة الوطنية، توفي 38 شخصًا وأصيب 66 في عمليات الشرطة في عام 2022، مقارنة بـ37 حالة وفاة و79 إصابة في عام 2021.