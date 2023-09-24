مصر.. أهالي جزيرة الوراق يتظاهرون للمطالبة بتشغيل “معدية” عطَّلتها السلطات (فيديو)

تظاهر عشرات من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، للمطالبة بتشغيل “معدية الجزارين” على النيل، تفاديا للتكدس الذي يحدث على المعدية الأخرى الوحيدة التي تعمل بالجزيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتشغيل المعدية التي أغلقتها السلطات وبنت حاجزا خرسانيا لمنع تشغيلها.

وأكد عدد من المشاركين في المظاهرة على سلميتها، داعين الحكومة المصرية إلى ضرورة مراعاة احتياجات الناس وظروفهم المعيشية المتدينة.

وقال شهود عيان إن أهالي الجزيرة تمكنوا من هدم الحاجز وتشغيل المعدية من ناحية الجزيرة خلال احتجاجات اليوم.

ويعاني أهالي الجزيرة من تكدس كبير على المعدية الوحيدة المفتوحة بالجزيرة ما يتسبب في تأخير وصول الطلاب والموظفين لأعمالهم وكذلك نقل البضائع.

وتفرض السلطات المصرية منذ سنوات حظرا غير معلن على دخول كل مواد البناء لجزيرة الوراق حيث تسعى لإخلاء المنازل بالجزيرة لصالح مستثمرين بدعوى تطوير الجزيرة التي تشغل موقعا متميزا على النيل.

وشهدت جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة على مدار السنوات الماضية احتجاجات شعبية كبرى رفضا لخطة الإخلاء التي كانت تسعى الحكومة لتطبيقها في الجزيرة.

وتتمركز داخل الجزيرة وحدات من قوات الأمن المركزي بشكل دائم.