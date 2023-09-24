ناشطون وحقوقيون وصحفيون يدعمون حملة “افتحوا موانئ غزة”

تفاعل العديد من الناشطين والصحفيين والحقوقيين عبر قتاة الجزيرة مباشر مع تدشين حملة افتحوا موانئ غزة.

وقالت الصحفية اللبنانية مايا عبيد إن هذه الحملة جاءت بعد فرض قوات الاحتلال حصارها على قطاع غزة منذ عام 2006.

وأوضح الناقد والشاعر اللبناني نبيل مملوك أن معاناة الشعب الفلسطيني ليست بالجديدة إلا أنها تتمركز في رقعة جغرافية واحدة وهي قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الاحتلال.

وبدأت من غزة صباح أمس السبت حملة دولية لكسر الحصار عن القطاع الذي يرزح تحت ضغط حصار إسرائيلي منذ أكثر من 17 عامًا، كانت له نتائج كارثية على السكان، وقوّض وحدة الأرض الفلسطينية، بحسب الأمم المتحدة.