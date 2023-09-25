آلاف الأرمن يغادرون ناغورني كاراباخ تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية (فيديو)

دخل نحو 5 آلاف لاجئ من إقليم ناغورني كاراباخ إلى أرمينيا اليوم الاثنين، بعد أن بسطت أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان “حتى ظهر 25 سبتمبر/أيلول، دخل 4850 نازحًا قسريًّا إلى أرمينيا من ناغورني كاراباخ”.

وبعد ظهر أمس، دخلت مجموعة أولى من الفارين من كاراباخ، أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنّون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية الأذرية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تواصل تسليم المساعدات الغذائية والوقود ومواد التشحيم ونقل السكان الأرمن.

وقالت الوزارة “تكفل العسكريون الروس بتسليم 190 طنًا من البضائع المحملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد التشحيم للسكان المدنيين في كاراباخ، وبمرافقة قوات حفظ السلام الروسية تم تنفيذ عملية نقل أخرى لـ70 شخصا من المدنيين من منطقة مارتوني إلى ستيباناكيرت”.

وأضافت “تحافظ وحدة حفظ السلام الروسية على تفاعل مستمر مع باكو وستيباناكيرت (عاصمة إقليم كاراباخ)، بهدف منع إراقة الدماء وضمان الأمن واحترام القانون الإنساني فيما يتعلق بالسكان المدنيين”.

وأعلنت سلطات كاراباخ أمس، أن المدنيين الذين شردتهم أعمال العنف الأخيرة سينقلون إلى أرمينيا بمساعدة جنود حفظ سلام روس ينتشرون في المكان منذ الحرب السابقة بين الطرفين عام 2020.

وتعهدت أذربيجان بالسماح للمتمردين الذين يستسلمون، بالانتقال إلى أرمينيا.

وأجبرت العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على كاراباخ، المنتمين إلى عرقية الأرمن على الفرار من المنطقة، المتنازع عليها منذ فترة طويلة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.