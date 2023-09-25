التعادل يحسم قمة الأرسنال وضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في التعادل 2-2 في ضيافة أرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسجّل كريستيان روميرو هدفًا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.

وارتكب روميرو خطأ جديدًا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفّذ بوكايو ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.

وحصل الفريقان على فرص عدة لانتزاع الفوز، وكان سون قريبًا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية.

ورغم احتساب 10 دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددًا، رغم أن البديل ريتشارليسون مهاجم توتنهام كاد أن يسجل هدف الفوز لكنه سدد بجوار القائم مباشرة.

ويمثل التعادل نتيجة عادلة، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم في الدوري، ولكل منهما 14 نقطة من 6 مباريات رغم واقع التراجع في جدول الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن أرسنال خامس الترتيب، ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة وله 18 نقطة ثم ليفربول برصيد 16 نقطة، ثم برايتون آند هوف ألبيون وله 15 نقطة.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال: “نحن محبطون جدًا أننا لم نحصل على النقاط الثلاث خاصة أننا تقدمنا مرتين في النتيجة”.

وأضاف “كانت الطاقة التي بذلها المنافس ضخمة، لكننا افتقرنا للتماسك عند الاستحواذ على الكرة ومحاولة السيطرة على اللعب”.

ونجح أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام في تغيير الأجواء سريعًا في ناديه الجديد بعدما احتل الموسم الماضي المركز الثامن، في أول نهاية للمسابقة خلف أرسنال منذ 2016.

لكن قمة اليوم كانت تمثل الاختبار الحقيقي لتوتنهام الذي خاض قمة شمال لندن لأول مرة منذ 2014 دون الهداف هاري كين الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، وكين هو الهداف التاريخي للقمة برصيد 14 هدفًا.

لكن سون نجح في تعويض غياب زميله السابق وسجّل هدفين ببراعة، وقال سون “بوضوح، كنا نريد الفوز، لكن أعتقد الأداء كان رائعًا”.