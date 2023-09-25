“المعاملة بالمثل”.. ناشطون مغاربة يطالبون بفرض تأشيرة على دخول الفرنسيين لبلادهم (فيديو)

عبّر ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاته عن استيائهم إزاء ما وصفوه “التعاطي غير المهني لوسائل إعلام فرنسية” مع زلزال المغرب، مطلقين حملة تدعو لفرض تأشيرة على دخول الفرنسيين لبلادهم.

وتصدر وسم “طبقوا الفيزا على فرنسا” المنصّات، مع التزامن عن كشف السلطات المغربية لصحفييْن فرنسييْن من جريدة “ماريان”، وهما، كونتان مولير وتيريز دي كامبو، يعملان في المغرب “بلا اعتماد أو إذن بالتغطية الصحفية”.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الجاري، قرّرت السلطات المغربية طردهما من البلاد، “لعدم حصولهما على اعتماد”، وفق جريدة “ماريان” الفرنسية.

من جهته، أكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية الخميس الماضي، أن ما لا يقل عن 312 صحفيًا أجنبيًا قاموا بتغطية زلزال الحوز، وأن الإبعاد الإداري للصحفييْن الفرنسييْن جاء “نتيجة انتهاك للقانون”.

من جانبها، علّقت جريدة “ماريان” في تدوينة على منصّة “إكس” على ترحيل صحفييها، واصفة حجة ترحيلهما بـ”المغلوطة”، مضيفة أن الصحفيّين الأجانب مجبرون على عدم طلب الترخيص في المغرب “حفاظًا على حريّة العمل الصّحفي”.

Rabat prétend avoir expulsé nos journalistes car ils ne disposaient pas d'accréditation. Un argument fallacieux car au #Maroc, les journalistes étrangers en sont réduits à se passer d'une telle autorisation. Et ce pour travailler en toute indépendance au royaume de Mohammed VI. pic.twitter.com/MvarV1g4Pv — Marianne (@MarianneleMag) September 22, 2023

وطالب الناشط رشيد في تدوينة على منصة “إكس”، سلطات المغرب بفرض ” التأشيرة على الجميع لضمان أمن واستقرار البلاد في ظلّ مخاوف من اختراق مخابرات بلدان أجنبية”، على حد وصفه.

وأشار الناشط سعيد براس في تدوينة على منصة “إكس” كذلك إلى ضرورة “تطبيق التأشيرة الإلكترونية على الفرنسيين الراغبين دخول التراب الوطني لدواعي أمنية ومادية لإنعاش خزينة وزارة الخارجية”.

ورأى الناشط ياسين زاير فرض التأشيرة على الفرنسيين يجب أن يكون من “باب المعاملة بالمثل”.

وتساءل: “لماذا يجب على المغربي أن يدفع ما يقارب 700 درهم وينتظر أن تمنّ عليه فرنسا بدخول إليها أم لا؟ نرجو أن تفعّل التأشيرة عليهم”.

تعلمنا دروس كتيرة من زلزال الحوز ومن بينها دخول المرتزقة المجنسين بدون فيزا 🤦‍♂️

نتمنى من سلطات بلدنا تطبيق الفيزا على الجميع لضمان امننا واستقرارنا فالوضع اصبح خطير بوجود مرتزقة يتاجرون باسم مخابرات بعض الدول الاروبية التي كنا في السابق نعتبرها حليفة #طبقوا_الفيزا_على_فرنسا… pic.twitter.com/7hOw9VRnUg — rachid/رشيد (@rachid_2021) September 23, 2023

تطبيق فيزا إليكترونية e-visa على الفرنسيين الراغبين دخول التراب الوطني أصبح ضرورة لسببين الأول أمني و هكذا نعرف من يدخل ترابنا الوطني و التاني مادي و سينعش خزينة وزارة الخارجية #طبقوا_الڤيزا_على_فرنسا https://t.co/hezfPGoLsI — said_bras (@said_bras2) September 23, 2023