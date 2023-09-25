“عبث جديد”.. تونسيون ينتقدون قرار قيس سعيّد تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم (فيديو)

أثار قرار رئاسي تونسي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، جدلا على منصات التواصل وسط تباين في الآراء، بين رافض ومؤيد، إذ تساءل بعض المعلقين عن جدوى التقسيم الإداري الجديد، واعتبره آخرون تهديدا لوحدة الوطن.

وصدر الأمر الرئاسي في تونس برقم (589) لسنة 2023، الجمعة الماضي، بشأن تقسيم البلاد إلى أقاليم:

ولايات (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف). ولايات (تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل). ولايات (سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية). ولايات (توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة). ولايات (تطاوين وقابس وقبلي ومدنين).

وجرى تقسيم الأقاليم تمهيدا لانتخابات مجلس الأقاليم المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتباينت آراء النشطاء والمدونين في تونس على منصات التواصل الاجتماعي، حول هذا التقسيم الجديد. ووصف الباحث في الشؤون السياسية، سامي الجلّولي، القرار بأنه “عبث” وأنّه لا ينهض بالتنمية لغياب مركز الإقليم، مشيرا إلى رفض بعض الولايات التنازل عن رمزيتها لتقودها ولاية أخرى.

واعتبر الصحفي ناجح زغدودي، أن الإقليم الخامس الواقع جنوبي البلاد، يمثل “نصف تونس من حيث المساحة”، وهو أهم مصدر للثروات ويعدّ منطقة شديدة الحساسية.

من جهته، أوضح الناشط السياسي مروان الدريدي، أن هذا التقسيم يهدف إلى تحفيز الحكم المحلّي، وإلغاء المركزية وضمان العدالة بين الجهات، مشيرا إلى اعتماد دول متقدمة على نظام الأقاليم لضمان التنمية الاقتصادية دون المساس بالوحدة الوطنية.