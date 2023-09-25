“نعيش على وجبة واحدة طوال اليوم”.. سودانية تشكو بدموعها سوء أوضاع النازحين (شاهد)

لم تملك نازحة سودانية دموعها عندما سألها مراسل الجزيرة مباشر عن أحوالها، شاكية من سوء الأوضاع التي تعيشها في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.

وقالت النازحة “إحنا دايرين الناس يعرضونا بكل نظر يشوفونا إحنا كيف قاعدين في المعسكر ده. بعد شوية هنخش في أمراض ما لها حد، يعني لحد الآن إحنا ما شايفين شيء”.

وعن صعوبة الحصول على الأدوية اللازمة أضافت “يقولوا لنا امشوا في الحتة الفلانية، وإحنا لحد هسى ما لاقين أدوية، يقولوا لنا امشوا هنا منطقة المنظمات. المفروض الناس يشوفوا المنظمات تجينا لحد عندنا. إحنا نمشي نفتش كيف؟ إحنا ما عارفين محلات مناطق المنظمات”.

وتابعت “إحنا في ظرف صعب، مطبخنا تعبان. إحنا بنفطر وجبة واحدة في المعسكر، وجبة واحدة هسي الأطفال ديل لحد المساء. يعني وجبة ناقصة، لا عصير لا لبن، حاجات كثير يعني ناقصة الأطفال، بعد شوية بجيهم سوء تغذية”.

نازحة سودانية لم تتمالك دموعها عندما سألها المراسل عن حالها#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ln75ubbfgK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 24, 2023

ونزح أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى المناطق التي لم تصل إليها المعارك، غير أنهم يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

وأدّت الحرب إلى تدهور البنى التحتية وإقفال 80% من مستشفيات البلاد ودفعت ملايين الأشخاص “إلى حافة المجاعة”، وفق الأمم المتحدة.

وأوقعت الحرب منذ اندلاعها 7500 قتيل على الأقل، وفق تقدير منظمة غير حكومية معنية بإحصاء ضحايا الحروب.