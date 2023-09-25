هبوط أكبر عينة جمعتها ناسا من كويكب في صحراء يوتا الأمريكية (فيديو)

تقدر عينة “بينو” بنحو 250 غراما وهو ما يتجاوز بكثير العينتين اللتين جمعتهما اليابان في 2012 و2020.

هبطت كبسولة تحتوي على أكبر عينة من تربة أحد الكويكبات في منطقة الاختبار والتدريب التابعة للجيش الأمريكي بولاية يوتا.

وانفصلت الكبسولة، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، عن المركبة “اوسيريس-ريكس”، بينما كانت الأخيرة تمر على ارتفاع 67 ألف ميل من الأرض، لتضع رحالها داخل منطقة هبوط محددة غرب مدينة سولت ليك سيتي.

وهذه العينة هي الثالثة التي تُنقل من كويكب إلى الأرض لتحليلها، وذلك بعد مهمتين مماثلتين لوكالة الفضاء اليابانية في 2010 و2020، لكن هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق.

وانطلقت المركبة “اوسيريس-ريكس” في سبتمبر/أيلول 2016، في مهمة مشتركة بين ناسا وجامعة أريزونا.

ووصلت المركبة إلى كويكب بينو في 2018، ثم قضت نحو عامين تدور حول الكويكب قبل أن تقترب منه لانتزاع عينة من سطحه بوساطة ذراعها الآلية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وشرعت المركبة الفضائية في رحلة للعودة إلى الأرض مسافتها 1.2 مليار ميل في مايو/أيار 2021 شملت الدوران حول الشمس مرتين.

وكويكب بينو هو كويكب صغير غني بمركبات الكربون تم اكتشافه في عام 1999، ويصنف على أنه “جسم قريب من الأرض”، لأنه يمر بالقرب نسبيًا من كوكبنا كل 6 سنوات إلا أن احتمالات الاصطدام بعيدة.

ويتشكل بينو فيما يبدو من مجموعة مفككة من الصخور ويبلغ عرضه 500 متر فقط، لكنه صغير مقارنة مع كويكب “تشيكسولوب” الذي ضرب الأرض قبل نحو 66 مليون عام وقضى على الديناصورات.

وتقدر عينة بينو بنحو 250 غرامًا، وهو ما يتجاوز بكثير العينة المنقولة من كويكب ريوغو عام 2020، بلغت 5 غرامات، والعينة الضئيلة التي جاءت من كويكب إيتوكاوا في 2010.

وتم نقل العينة جوًا إلى “غرفة نظيفة” بمنطقة الاختبار والتدريب في يوتا للفحص الأولي قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في مدينة هيوستون لتقسم إلى عينات أصغر، كي يستفيد بها نحو 200 عالم في 60 مختبرًا حول العالم.