يشترون أقلاما ودفاتر مع بداية كل عام دراسي.. أطفال سوريون يحلمون بالذهاب إلى المدرسة (فيديو)

يحلم رياض (6 سنوات) وهو طفل سوري لاجئ بمخيم في عكار شمال لبنان، بأن يصبح طبيبا، لكنه لم يذهب إلى المدرسة حتى الآن، ولم يجلس على مقعد دراسي قَط.

لا يعرف رياض ولا أطفال مخيم “السمونية” بمختلف أعمارهم القراءة والكتابة، لبُعد المدرسة عنه، لكنه مع بدء كل موسم دراسي يشترون أقلاما ودفاتر ويحاولون اكتشاف الحروف.

قال طفل آخر من المخيم لكاميرا الجزيرة مباشر، إنه يتمنى الذهاب إلى المدرسة وإنهم تلقوا وعودا كثيرة بتخصيص مدرسة لهم قريبة من المخيم لكنها لم تتحقق.

لا يعرف الطفل ما المهنة التي يريد ممارستها عندما يكبر، ولأنه لم يذهب إلى المدرسة لا يعرف ما يمكن أن يكون المرء بعد إتمام دراسته.





تحلم أسيل (13 سنة) وهي طفلة أخرى من المخيم أن تكتب وتقرأ فقط، وهو حق يمارسه أقرانها عبر العالم، فيما حرمتها الحرب في سوريا سقفا تعيش تحته وآخر تدرس في حمايته.

وقال سكان المخيم للجزيرة مباشر إن منظمات دولية وعدت بمدارس متنقلة داخل مخيمات اللجوء، فيما يخاف بعض الآباء على أطفالهم من إرسالهم إلى مدارس بعيدة من خطر الطرق والتنقل بمفردهم.

وأفاد المسؤول عن مخيم السمونية للاجئين السوريين في شمال لبنان بأن 70 تلميذا وصل أغلبهم إلى 11 سنة دون أن يعرفوا كتابة حتى أسمائهم ولا يجيدون القراءة.

وطالب المنظمات الدولية بتخصيص خيمة داخل المخيم وتعيين معلمين لتعليم الأطفال حتى يحاربوا الجهل.

وقال المتحدث إن كثيرا من اللاجئين بالمخيم يضطرون لتشغيل أطفالهم حتى يوفروا لقمة العيش.

وزير التربية والتعليم اللبناني للجزيرة مباشر: ليس بأيدينا تحديد موعد لعودة الطلاب إلى مدارسهم لأن الأزمة عميقة وأتمنى حلها قريبا#المسائية #لبنان pic.twitter.com/V5qpfhv72Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 20, 2023

وحذرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) من كارثة تعليمية في لبنان بسبب انقطاع الأطفال عن التعليم، نتيجة إغلاق المدارس الرسمية وإضراب المعلمين طلبًا لتحسين أوضاعهم، موضحة أنه إن لم تفتح المدارس بسرعة، فإن الآثار الفورية والطويلة المدى على التعلم والازدهار المستقبلي ستكون خطيرة.

وحثت اليونيسف الحكومة اللبنانية على إعطاء الأولوية لحلول طويلة الأجل من خلال ميزانية الدولة لعام 2023، واتخاذ خطوات لدعم المعلمين وتحديد دخل لهم يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال على تعليم جيد وآمن وشامل.

ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفِهم لم يتمكنوا من التعلّم في المدارس.

وبحسب تقييم للأمم المتحدة، فإنّ 30% منهم، أي 200 ألف، لم يذهبوا إلى المدرسة قطّ، و60% لم يُسجّلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة.