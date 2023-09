السودان.. تقرير أممي يرصد أضرارا جسيمة على المدنيين جراء الأمطار والفيضانات في 7 ولايات

كشفت المبعوثة الأممية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار والفيضانات أثّرت في أكثر من 72 ألف سوداني، وألحقت أضرارا بمنازل في 7 ولايات بالسودان.

وقالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان (كليمنتاين نكويتا سلامي) “عندما ظننا أن لدينا ما يكفينا، ضربت صدمة مناخية السودان”.

وأضافت “منذ شهر يوليو، أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في نحو 72 ألف شخص وألحقت أضرارًا بالمنازل في 7 ولايات في جميع أنحاء البلاد”.

وأشارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان إلى أنها تعول على الشركاء في تكثيف جهود الإغاثة والتخفيف من مخاطر تفشي الأمراض في السودان.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه القتال -الذي دخل الشهر السادس- بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دون أفق للحل، وسط معاناة كبيرة يعيشها المدنيون جراء المعارك وانعدام الخدمات.

وأبدت الأمم المتحدة خشيتها من وفاة آلاف الأطفال في السودان بسبب سوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض في ظل العنف السائد والمعارك المتواصلة، وذلك بعد وفاة نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين بالسودان منذ مايو/أيار.

وتتوقع الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت يوم الثلاثاء، أن يموت آلاف آخرون من حديثي الولادة بحلول نهاية العام، في وقت حذرت فيه من خطر تأثير الأزمة السياسية الحالية في السودان على الوضع الصحي للأطفال.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه تم الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، إضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا.

ويأتي ذلك بعد وفاة أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة في 9 مخيمات بين 15 مايو/أيار و14 سبتمبر/أيلول بسبب تفشّ محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد.

