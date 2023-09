ضجة بعد انتحار خباز فرنسي إثر ارتفاع فواتير الطاقة.. والغلاء “يقلّص أعمار” سكان بريطانيا (فيديو)

أثار انتحار خبّاز فرنسي داخل فرنه صدمة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغضبًا من سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عدّه كثيرون مسؤولًا بشكل غير مباشر عن هذه الحادثة المأسوية.

وبثّ الخبّاز والناشط الفرنسي ستيفان رافاكلي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، نعى فيه صديقه “باسكال أوتيكسييه” الذي انتحر داخل فرنه في مارسيليا جنوبي البلاد بسبب كثرة الديون وارتفاع الفواتير.

وتحدث رافاكلي خلال الفيديو وهو يغالب دموعه ويروي كيف كان صديقه محبًّا للخير ويساعد مختلف الفئات الهشّة داخل المجتمع، موجّهًا رسالة شديدة إلى السياسيين من أجل مساعدة الخبّازين لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وحظي فيديو رافاكلي برواج وصدى قوي عبر المنصات، بين النشطاء والسياسيين وزعماء الأحزاب الذين اتهموا ماكرون بالتسبب في هذه المأساة، في حين دعا آخرون إلى التحرك وإيجاد حل قبل أن يمتد الأمر إلى حوادث أخرى.

وكتب الناشط والصحفي كميل عبد الرحمن عبر منصة إكس “في اليوم التالي لخطاب ماكرون، الذي لم يقدم أكثر من ترك الفرنسيين يموتون طالما ما زالت توتال إنيرجيز تملأ جيوبها، شنق خباز من مرسيليا نفسه بعد أن عاد غير قادر على تحمل التكاليف”.

Au lendemain de la prise de parole de macron, qui n’a rien proposé de plus que de laisser crever les français pdt que @TotalEnergies etc continuent à s’en foutre plein les poches. Un boulanger de Marseille qui n’arrivait plus à s’en sortir s’est pendu dans sa boulangerie cette… https://t.co/XH4G51Gw5y

— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) September 25, 2023