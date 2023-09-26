مصطفى بكري يحذر من التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.. ونشطاء يسخرون: نشر السيناريو من الكونترول (شاهد)

استبق الإعلامي والنائب البرلماني المصري مصطفى بكري “موجة تشكيك متوقعة” في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونشر تغريدة على حسابه بمنصة إكس قال فيها “السيناريو المتوقع في حال فشل البعض الحصول علي توكيلات تمكنه من الترشح: أن يقال بأن الأمن تدخل وقبض على بعض الداعمين قبل أن يصلوا إلى مقرات الشهر العقاري، أو أن موظفي الشهر العقاري رفضوا إتمام التوكيلات، وكذلك إعلان الحرب ضد من تمكنوا من الحصول على التوكيلات واتهامهم بأنهم صنيعة النظام وشركاء في المسرحية، وأخيرا السعي إلى الإساءة للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية والدولية بهدف تبرير العجز عن الوصول إلى التوكيلات المطلوب”.

وأضاف بكري “أتمنى أن ينجح الجميع في الحصول على التوكيلات، لكن حذار من الكذب والادعاء والافتراء على الحقيقة والإساءة للقضاء والوطن”.

السيناريو الذي رسمه بكري لموقف مرشحي المعارضة إذا لم يتمكنوا من الحصول على توكيلات، أثار اندهاش وسخرية الكثيرين، فعلق محمد طايع قائلا “مصطفى قال لنا على اللي هيحصل بالضبط علشان محدش يتصدم”.

مصطفى قالنا على اللي هيحصل بالظبط علشان محدش يتصدم 😂 — Mohamed Tayea (@mtaiea87) September 25, 2023

وسخر أحمد إبراهيم قائلا “ينفع كده يا درش تنشر الأسكريبت بدري”.

ينفع كده يا درش تنشر الاسكريبت بدري دا عباس هينفخك — أحمد إبراهيم عبدالرحمن (@a7medabdelr7man) September 25, 2023

كما علق آخر “شكرا يا سيادة النائب على تسريب السيناريو المتوقع من داخل الكنترول. فعلا خدمة الوطن لا تقتصر على نمط واحد”.

شكرا يا سيادة النائب على تسريب السيناريو المتوقع من داخل الكنترول ..

فعلا خدمة الوطن لا تقتصر على نمط واحد — عابر سبيل (@aber_sabeel1369) September 25, 2023

وتشترط المادة 142 من الدستور المصري حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.