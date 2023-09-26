نصائح وإرشادات طبية للوقاية من الإنفلونزا.. تعرف عليها

يعد مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، حيث تزداد الإصابة به مع دخول فصل الخريف وصولا إلى الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتراجع مناعة الجسم.

ويقدم الأطباء والمختصون في هذا الصدد جملة من النصائح والإرشادات يمكن أن تساعد على الحد من الإصابة بالإنفلونزا أو التخفيف من أعراضها عند الإصابة بها خلال فصل الخريف والشتاء.

نصائح وإرشادات

وفي هذا الأمر، يقدم الطبيب (إبراهيم طوبال علي) من مديرية صحة بإحدى الولايات التركية، مجموعة من النصائح بشأن التعامل مع الإنفلونزا وسبل الوقاية منها، وأهمية اللقاح المضاد.

وشرح الطبيب في حديثه، أن هذا المرض يحدث عند إصابة الجسم بأحد أنواع فيروسات الإنفلونزا، إذ يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي عامة بما في ذلك الرئتان ومنطقة الحلق والأنف، وفي بعض الأحيان يصيب الجهاز الهضمي أيضا.

وقال إن الإنفلونزا تسبب أعراضا مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات والإسهال في بعض الحالات الأخرى، وإن هذا المرض ينتشر بشكل خاص خلال فصلي الخريف والشتاء.

وعن السبب وراء ذلك، أوضح الطبيب أن فيروس الإنفلونزا ينتقل من شخص إلى آخر عبر الهواء عندما يعطس المصاب أو أثناء السعال، أو عند لمس أي شيء مُلوَّث بالفيروس، مثل وضع اليدين على مقبض باب ملوث.

وبيّن الطبيب التركي، أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا سنويا، وقال “لا بد لنا من الوقاية من هذا المرض، عبر أخذ اللقاح الذي يحتوي على أجزاء من الفيروس المعدل جينيا، بما يساعد الجسم على تطوير مناعة ضده”.

وفيما يلي مجموعة من النصائح الوقائية لتعزيز سبل الحماية من هذا المرض:

تلقي لقاح الإنفلونزا، ويعتبر ذلك ضروريا خصوصا للأشخاص المعرضين لمخاطر كالأطفال والمسنّين والمصابين بأمراض مزمنة من ذوي المناعة الضعيفة.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام يمكن أن يقلل من انتقال العدوى والإصابة بالمرض.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس باستخدام منديل ورقي لتجنب نشر الجراثيم في الهواء وعلى الأجسام المجاورة.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان في حالات انتشار الإنفلونزا بشكل عام.

الحفاظ على نظام غذائي صحي مناسب من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين “سي” والأغذية التي تحوي معادن والتي يمكن أن تقوي جهاز المناعة.

ممارسة الرياضة؛ إذ إن النشاط البدني المنتظم يساهم في تعزيز مناعة الجسم وقوته.

النوم الجيد يؤدي دورا مهما في تقوية جهاز المناعة، من خلال الحصول على ساعات نوم كافية ومريحة.

الإكثار من شرب السوائل؛ إذ إن شربها بانتظام يساعد على الحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسي.

وأكد الطبيب في حديثه، أن اتباع هذه النصائح الوقائية يمكن أن يقلل احتمال الإصابة بالإنفلونزا وتعزيز المناعة خلال موسمَي الخريف والشتاء.