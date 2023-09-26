وائل حنا.. إطلاق سراح رجل الأعمال الأمريكي من أصل مصري بكفالة 5 ملايين دولار

دفع رجل الأعمال الأمريكي من أصل مصري وائل حنا ببراءته، أمس الثلاثاء، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في مطار بولاية نيويورك في اتهامات برشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز.

وقدم وائل حنا (40 عامًا) التماسا في جلسة أمام القاضي أونا وانج في المحكمة الاتحادية في مانهاتن، وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار وبظروف مشددة بينها تسليم جواز سفره.

ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عامًا) وزوجته نادين مينينديز (56 عامًا) ورجليْ أعمال آخريْن متهميْن برشوة السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي، اليوم الأربعاء.

ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتب اجتماعات، عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين، وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لكنه تنحى مؤقتا بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.

وأضاف ممثلو الادعاء أن في المقابل وضع حنا زوجة مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها وتتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.

وينفى مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.