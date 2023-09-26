ولي عهد البحرين يشيع جنازة ضابط وجندي قُتلا على الحدود السعودية اليمنية

حضر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مراسم دفن جنديين من دفاع البحرين قُتلا على الحدود السعودية اليمنية.

ونشر حساب ولي العهد على موقع “إكس” صورا لتشييع جنازة ضابط وجندي من قوة دفاع البحرين، كما قدم الأمير واجب العزاء لذوي الفقيدين.

صاحب السمو الملكي الأمير #سلمان_بن_حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة ويحضر مراسم دفان ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع #البحرين اللذين استشهدا خلال تأديتهما للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة… pic.twitter.com/MLbFHrfLdG — أخبار سمو ولي العهد (@BahrainCPnews) September 26, 2023

وأعلنت المنامة، أمس الاثنين، أن “ضابطا وجنديا بحرينيين قُتلا في هجوم شنّته طائرات مسيّرة حوثية”.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن “إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم، قائلًا “إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن”.

ولم تحدّد السلطات السعودية منفّذي هذا الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من مباحثات في الرياض مع مسؤولين حوثيين وصفها الطرفان بأنها “إيجابية”، ولم يعلّق الحوثيون على الهجوم.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وشهدت البلاد هدوءا نسبيا منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في إبريل/نيسان 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنّه لم يتم تمديدها رسمياً عند انتهاء مدتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.