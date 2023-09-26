20 قتيلًا بانفجار في كاراباخ وأكثر من 13 ألفا يغادرون إلى أرمينيا (فيديو)

قُتل نحو 20 شخصا بانفجار مستودع للوقود في إقليم ناغورني كاراباخ، في وقت يواصل فيه آلاف الأشخاص من أرمن الإقليم مغادرتهم نحو أرمينيا.

فقد انفجر مستودع للوقود في كاراباخ وسط نزوح جماعي؛ مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنته السلطات الانفصالية اليوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات في يريفان اليوم بأنّ 13 ألف شخص على الأقل فرّوا من كاراباخ إلى أرمينيا، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي شنّته أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز التي تسكنها غالبية من الأرمن.

وطلبت السلطات الانفصالية، مساعدة خارجية عاجلة، وقالت في بيان “لا يزال عشرات الجرحى في حالة حرجة”، موضحة أنّ المصابين الذين يعانون من حروق متفاوتة الخطورة تمّ نقلهم إلى المستشفى في كاراباخ.





فرار إلى أرمينيا

ووصلت يوم الأحد أول دفعة من سكان إقليم كاراباخ إلى أرمينيا، تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها أثناء الاجتماع الذي جرى أول أمس، بين ممثلي الأرمن والسلطات الأذرية في مدينة يفلاخ.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب “بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم كاراباخ”.

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن ممثلي السكان الأرمن في كاراباخ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، تم بموجبه التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان، حربين للسيطرة على كاراباخ الذي تسكنه غالبية من الأرمن، الأولى في تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020.

ورعت روسيا اتفاقًا لوقف إطلاق النار أنهى المعارك عام 2020، ونشرت قوة لحفظ السلام هناك لم تمنع هجوم القوات الأذرية الخاطف هذا الأسبوع.