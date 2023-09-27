اعترف بإطلاق مقاومين النار عليه.. جيش الاحتلال يقتحم طولكرم ويعتقل فلسطينيا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن اعتقال “مطلوب” فلسطيني خلال اقتحام لمدينة طولكرم، واعترف بإطلاق مقاومين النار عليه دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ظهر اليوم الأربعاء مخيم نور شمس في طولكرم، واعتقلت شابًّا، في وقت وصلت تعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس، وسرعان ما اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا لتلك القوات.





وذكرت أن مقاومي مخيم نور شمس “قاموا خلال الأيام الأخيرة بمعارك بطولية، تمثلت في التصدي لاقتحامات الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق المخيم”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوة إسرائيلية خاصة من المستعربين اختطفت اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من مكان عمله في حي السلام، شرق مدينة طولكرم.

وأشارت إلى أن قوات خاصة تساندها قوة من جيش الاحتلال، داهمت محلا تجاريا لبيع الخضروات في حي السلام، واختطفت المحرر مهند عدنان أبو طلال (24 عاما) وهو من سكان مخيم نور شمس شرق طولكرم.





شهداء في طولكرم

ويوم الأحد شيعت مدينة طولكرم، شهيدين هما الشهيدين القسامي أسيد أبو علي (21 عامًا) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عامًا) اللذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم نور شمس.

وكان الشهيد أبو علي أول من أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعد أن استهدفه أحد القناصة برصاصة في الرأس، وترك ينزف على الأرض ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه في البداية، قبل نقله إلى مستشفى وإعلان استشهاده متأثرا بإصابته.

وأصيب الشهيد أبو دغش برصاص الاحتلال في الرأس، وتم نقله -بعد عرقلة وصول طواقم الاسعاف إليه- للمستشفى، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، قبل الإعلان عن استشهاده.

وباستشهاد أبو علي وأبو دغش يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم الى 10 خلال الشهر الجاري، منهم 3 من مخيم نور شمس.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، على خلفية استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بالمطلوبين، وجراء استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.