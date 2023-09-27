انتقادات لوزيرة الرياضة الفرنسية بعد قرارها منع اللاعبات بالأولمبياد من ارتداء الحجاب (شاهد)

هاجم ناشطون ومدونون فرنسيون وزيرة الرياضة أميلي كاستيرا، بعد أن كشفت خلال تصريحات صحفية عن منع الحجاب على الرياضيات الفرنسيات المشاركات بالأولمبياد القادم الذي تحتضنه فرنسا عام 2024.

وقالت كاستيرا في تصريحات عبر برنامج (الأحد في السياسة)، بقناة فرانس 3 إن “الموقف الفرنسي واضح جدا في هذا المجال، وقد عبر عنه مجلس الدولة ثم رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وهو التمسك بنظام علماني يطبق بشكل صارم في مجال الرياضة”.

وأضافت الوزيرة كاستيرا متسائلة “ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة هو حظر أي شكل من أشكال التبشير في كل بعثاتنا الرياضية، والحياد المطلق للخدمة العامة”.

واعتبر ناشطون وصحفيون وأكاديميون أن تصريحات وقرار الوزيرة حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، فيما رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث بحسبهم هو عمل مناهض للإسلام.

وكتبت الأكاديمية والناشطة كوثر نجيب “سنضطر إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد أن أوضحت وزيرة الرياضة أن الرياضيات الفرنسيات لن يتمكنّ من ارتداء الحجاب، ماذا عن الأجنبيات؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الأمريكية ابتهاج محمد لن تفوز بميداليتها البرونزية”.

Oh no… we’ll have to boycott the 2024 Olympic Games in Paris as the 🇫🇷 Minister of Sports just explained that French athletes won’t be able to wear the hijab 🤦🏽‍♀️ Is it also for foreign athletes!?! If yes, then the American Ibtihaj Muhammad couldn’t have won her bronze medal🥉😵‍💫 https://t.co/YIs4q540tM pic.twitter.com/tsqrLyKzci — Kawtar Najib (@KawtarNajib) September 24, 2023

ودوّن المحامي جون بيار مينارد عبر حسابه على منصة إكس “استهداف المرأة المسلمة دائما، لماذا لا نرى مشكلة لدى جيراننا الإنجليز أوالألمان بشأن الحجاب، ألهذا الحد نحن بهذه الهشاشة؟”.

La cible, les femmes musulmanes. 🤔Encore et toujours. On va chez nos voisins anglais ou allemands, il y a des voiles. Sommes nous si fragiles que cela pour traquer les voiles. 🧐« martyriser » une religion c’est la renforcer. Une loi aussi vieille que le monde.☝️📣 incultes.! https://t.co/6B1FMqKatE — Jean-Pierre Mignard (@jpmignard) September 25, 2023

وشدد المدون ياسين عبر حسابه على أن “ما يحدث ليس سوى هجوم ضد الإسلام وليس حماية للعلمانية كما ادعت الوزيرة كاستيرا”، وفق رأيه.

mdrrrrr après l’abaya si là-dedans vous y voyez encore une volonté de protéger la laïcité plutôt qu’une action purement islamophobe c’est que vous êtes dans le déni hein https://t.co/veb2vXkVy7 — YASSINE ☄️ (@YassineTwts) September 24, 2023

وفي يناير/كانون الثاني 2022، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مادة مثيرة للجدل ضمن قانون “دمقرطة الرياضة” في فرنسا، وتنص المادة على منع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية المنظمة من طرف الاتحادات الرياضية في البلاد.

ويأتي ذلك بعد منع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية.