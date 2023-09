انتقادات لوزيرة الرياضة الفرنسية بعد قرارها منع اللاعبات بالأولمبياد من ارتداء الحجاب (شاهد)

هاجم ناشطون ومدونون فرنسيون وزيرة الرياضة أميلي كاستيرا، بعد أن كشفت خلال تصريحات صحفية عن منع الحجاب على الرياضيات الفرنسيات المشاركات بالأولمبياد القادم الذي تحتضنه فرنسا عام 2024.

وقالت كاستيرا في تصريحات عبر برنامج (الأحد في السياسة)، بقناة فرانس 3 إن “الموقف الفرنسي واضح جدا في هذا المجال، وقد عبر عنه مجلس الدولة ثم رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وهو التمسك بنظام علماني يطبق بشكل صارم في مجال الرياضة”.

وأضافت الوزيرة كاستيرا متسائلة “ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة هو حظر أي شكل من أشكال التبشير في كل بعثاتنا الرياضية، والحياد المطلق للخدمة العامة”.

واعتبر ناشطون وصحفيون وأكاديميون أن تصريحات وقرار الوزيرة حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، فيما رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث بحسبهم هو عمل مناهض للإسلام.

وكتبت الأكاديمية والناشطة كوثر نجيب “سنضطر إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد أن أوضحت وزيرة الرياضة أن الرياضيات الفرنسيات لن يتمكنّ من ارتداء الحجاب، ماذا عن الأجنبيات؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الأمريكية ابتهاج محمد لن تفوز بميداليتها البرونزية”.

Oh no… we’ll have to boycott the 2024 Olympic Games in Paris as the 🇫🇷 Minister of Sports just explained that French athletes won’t be able to wear the hijab 🤦🏽‍♀️

Is it also for foreign athletes!?! If yes, then the American Ibtihaj Muhammad couldn’t have won her bronze medal🥉😵‍💫 https://t.co/YIs4q540tM pic.twitter.com/tsqrLyKzci

