صحفي هندي للجزيرة مباشر: 80% من خطاب الكراهية المنتشر في الهند يأتي من الولايات الخاضعة للحزب الحاكم

كشف مؤسس موقع (هندوتوا ووتش) HindutvaWatch (رقيب حميد نايك) أن 80% من خطاب الكراهية المنتشر في الهند موجود في الولايات التي يسيطر عليها حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم للبلاد، بزعامة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.

وأشار نايك -الصحفي الهندي المسلم المقيم في الولايات المتحدة- في حوار خاص مع الجزيرة مباشر إلى أن حكومة مودي “إما تسمح أو تشجع على خطاب الكراهية وتشارك بشكل فاعل فيها”، موضحا أن الحكومة وفرت مساحات واسعة لتنظيم فعاليات مليئة بالكراهية وأن قادة حزبه شاركوا فيها.

وتابع “لدينا 255 حادثة موثقة لتجمعات خطاب الكراهية التي استهدفت المسلمين في النصف الأول من عام 2023. وبعد فحصها وجدنا أن ما يقرب من 80% من الأنشطة والفعاليات التي تروج وتحض على خطاب الكراهية تحدث في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، وهذا يشير إلى تواطؤ حكومات الولايات. وهذا بحد ذاته يوحي أن حكومات تلك الولايات لا تتخذ التدابير الكافية لمكافحة خطاب الكراهية”.

وأضاف نايك أن الهند تشهد عقدا من الكراهية المطلقة، وقال “يجري تشويه الهُوية المسلمة وتجريدها من إنسانيتها. خطاب الكراهية في حالة الهند يشبه الاستثمار من عدد من المساهمين، فخطابات الكراهية تجلب أرباحا لأصحاب المصلحة وستزداد مع اقتراب موعد الانتخابات”.

وتابع “في معظم الحالات لم يكن هناك أيّ إجراء يذكر من جانب الشرطة بحق تلك المجموعات، حتى عندما تم رفع قضايا ضدها. صحيح أن الضغط الذي مارسته أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أدى إلى رفع قضايا بحقهم في بعض الأحيان لكن لم يتم اعتقال أي شخص على الإطلاق”.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع (HindutvaWatch.org)، يعدّ إحدى أقوى مجموعات البيانات الحية لانتهاكات حقوق الإنسان في الهند، باستخدام أدلة الفيديو والصور التي قدمتها شبكة من الناشطين الهنود. وإلى جانب تجميع الأخبار، يتتبع الموقع جرائم الكراهية التي يرتكبها الهندوس لا سيما ضد المسلمين.