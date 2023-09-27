“كانت ترتدي علَم العراق”.. مذيع ينهار باكيا بعد وفاة والدته في حريق الحمدانية (شاهد)

انهار مذيع عراقي باكيا بعد وفاة والدته في الحريق الذي اندلع ليلة أمس في قاعة أعراس بمدينة الحمدانية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأظهر مقطع مصور (وميض متّى) المذيع بقناة “نينوى الآن” وهو يصرخ رافعا الثوب الذي كانت ترتديه والدته في العرس قبل وفاتها، وهو يردد باكيا “أمي كانت لابسة العلم العراقي”، ثم ينهار على الأرض باكيا وسط وجوم الحاضرين.

وحمّل متّى أصحاب قاعة الأعراس المسؤولية كاملة عن وقوع الحريق، مؤكدا أن رجال الإنقاذ والإسعاف قاموا بجهودهم على أكمل وجه، على حد تعبيره.

وقُتل 100 شخص على الأقلّ وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق “ألعاب نارية” بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وتقول السلطات إن “الألعاب النارية” ومواد بناء “شديدة الاشتعال” تقف خلف هذا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف في بلدة قرقوش المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل، وتعرف كذلك باسم الحمدانية.

ولا يزال هناك تضارب في الأرقام حيث قدّم مسؤولون حصيلة مختلفة، وقال مدير مدير دائرة الصحة في نينوى منصور معروف إن “عدد الوفيات 94″، مضيفا في مؤتمر صحفي أن عدد القتلى الذين تمّ التعرف عليهم من قبل ذويهم حتى الآن بلغ 30 شخصا.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع على أرواح الضحايا.