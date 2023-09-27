محافظ نينوى للجزيرة مباشر: العقوبة ستكون مشددة بحق المسؤولين عن حريق قاعة أفراح الحمدانية (فيديو)

قال محافظ نينوى نجم الجبوري إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أوعز بفتح تحقيق من قبل الأطراف ذات الاختصاص في حادث الحريق الذي أدى لمقتل وإصابة المئات في بلدة الحمدانية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع بعد الساعة العاشرة ليلا خلال احتفال بعرس لبعض الأهالي في الحمدانية، مشيرا إلى أن تقارير تحدثت عن استخدام لبعض الألعاب النارية في المكان.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة أرسلت جسرا جويا وبريا من المساعدات للمحافظة بعد الحادث، وأرسلت المحافظات القريبة أيضا مساعدات طبية عاجلة بعد الحادث، مثمنا “التكافل بين العراقيين”.

وكالة الأنباء العراقية: محافظ نينوى يعلن الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية https://t.co/O58ukp5lrz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2023

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الحريق مفتعلا، نفى المحافظ نفيا قاطعا الأمر، وقال إن منطقة الحمدانية يسكنها مسيحيون، وهم يعرفون بعضهم بعضا، مشيرا إلى أن القاعة التي حدث بها الحريق هي الوحيدة للأعراس في المنطقة، وأقيم بها العديد من حفلات الزواج سابقا.

وعن الخبر الذي ورد بخصوص القبض على 4 أشخاص في إطار التحقيق الذي سيجري بخصوص الحريق، قال الجبوري إن القضاء سيفصل في هذه المسألة، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون مشددة في حال إذا ثبت تقصيرهم.

فتح تحقيق

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنى للجزيرة مباشر بتوجيه الاتهامات لأصحاب قاعة الأفراح بالحمدانية لمخافتهم شروط السلامة والأمان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية بشكل كثيف.

وأشار المتحدث إلى أن أمرا صدر من وزير الداخلية بإجراءات قانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.