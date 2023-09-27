مقتل وإصابة المئات في حريق اندلع بحفل زفاف في العراق (فيديو)

قُتل نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق ألعاب نارية بقاعة للأعراس في محافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات، إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال كانت السبب في اندلاع الحريق الذي التهم قاعة الأعراس حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف في بلدة الحمدانية الواقعة شرق مدينة الموصل.

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة العراقية، أنّ معظم الإصابات هي حروق وحالات اختناق، موضحا أن من بين الضحايا رجال ونساء وأطفال.

وفي مستشفى الحمدانية العام، كانت سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان أتوا للتبرّع بالدم، ووقف آخرون أمام شاحنة تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى.

وصباح اليوم الأربعاء، كان عناصر من الشرطة والدفاع المدني يتفقدون صالة الأعراس المحترقة تماماً، والتي تحوّلت إلى هيكل من الحديد المحترق.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية للجزيرة مباشر، بتوجيه الاتهامات لأصحاب قاعة الأفراح بالحمدانية لمخافتهم شروط السلامة والأمان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية بشكل كثيف، مشيرا إلى أن أمرا صدر من وزير الداخلية بإجراءات قانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.

فاجعة مؤلمة

وفي ردود الفعل على حادث الحريق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حادث الحمدانية واتخاذ جميع إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وقال إن “ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة 3 أيام.

ووصفت البعثة الأممية بالعراق حريق الحمدانية بالمأساة الهائلة، وقالت “نشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية”.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع على أروح ضحايا حريق الحمدانية مع إقامة وقفة صامتة لمدة دقيقة في عموم دوائر المحافظة، غدا الخميس.