مقتل وإصابة المئات في حريق اندلع بحفل زفاف في العراق (فيديو)

لقي 114 حتفهم وأصيب 200 في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، وفقا لما أعلنه محافظ نينوى (نجم الجبوري) للجزيرة.

وقال الدفاع المدني العراقي إن المعلومات الأولية تشير “إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر”.

وذكر أن قاعة الأعراس كانت “مغلفة بألواح سريع الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.

وقال أحد الحاضرين لرويترز وهو عماد يوحنا (34 عاما) بعد أن فرّ من الحريق “شفنا النار تعبر حتى القاعة. اللي طلعوا طلعوا. واللي ضلوا ضلوا. حتى اللي طلعوا ادمروا”.

وأظهر مقطع مصور في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى، حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

فاجعة مؤلمة

وفي ردود الفعل على حادث الحريق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حادث الحمدانية واتخاذ جميع إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وقال إن “ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة 3 أيام.

ووصفت البعثة الأممية بالعراق حريق الحمدانية بالمأساة الهائلة، وقالت “نشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية”.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري الحداد لمدة أسبوع على أروح ضحايا حريق الحمدانية مع إقامة وقفة صامتة لمدة دقيقة في عموم دوائر المحافظة، غدا الخميس.