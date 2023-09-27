وزارة الداخلية العراقية تكشف للجزيرة مباشر نتائج التحقيقات الأولية بشأن حريق قاعة أفراح الحمدانية (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنى إن التحقيقات الأولية في حادث حريق قاعة الأفراح بمحافظة نينوى تشير إلى أن السبب استخدام ألعاب نارية بكثافة.

وأفاد المحنى في تصريحات للجزيرة مباشر بتوجيه اتهامات لأصحاب قاعة الأفراح بالحمدانية التي وقع بها الحريق الهائل ليلة أمس، لمخالفتهم شروط السلامة والأمان.

وتابع “صدر أمر من وزير الداخلية بإجراءات قانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني”.

وأوضح المحنى “فرق الدفاع المدني تقوم بفحص دوري وتفتيش ميداني مباشر لكل المؤسسات، وتقدم تقاريرها لوزارة الداخلية، التي تقوم باتخاذ إجراءات بحق المنشآت المخالفة”.

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري وجّه، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

في السياق، أصدرت وزارة الداخلية أوامر بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة العراقية للجزيرة مباشر بوقوع 92 حالة وفاة ونحو 101 إصابة جراء الحادث.

وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته وكالة الأنباء العراقية فإن قاعة الأعراس مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة.

وأضاف البيان أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وزارة الداخلية تعلن إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس في الحمدانيةhttps://t.co/7n4yaUrITQ

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وفي حين فتحت الحكومة العراقية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد العام في عموم العراق 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية.