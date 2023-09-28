أوزبكستان.. قتيل وعشرات الجرحى بانفجار قوي قرب مطار طشقند (فيديو)

قالت السلطات في أوزبكستان إن شخصا قُتل وأصيب 162 بانفجار قوي، اليوم الخميس، في مستودع قرب مطار طشقند تسبب في اندلاع حريق وهشّم النوافذ في بنايات سكنية مجاورة.

وقالت السلطات، إنه وقع انفجار وتلاه حريق لم يتم إخماده بعد، وعزت الانفجار إلى برق. وذكرت وزارة الصحة أن فرق الإسعاف تقدّم الرعاية الصحّية الطارئة لمصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن فتى في عمر المراهقة قُتل بعد أن سقطت عليه نافذة بسبب الانفجار، وقالت إن 24 مصابا نقلوا إلى المستشفى لكن إصاباتهم لا تهدد الحياة، وإن 138 شخصا تلقوا علاجا من إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد وسحابة ضخمة من الدخان، ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

كما أظهرت المقاطع، كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء العاصمة الأوزبكية وتضيء ظلمة الليل. وقالت السلطات إن الحريق اندلع في مستودع في منطقة المطار، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المطار يعمل “بشكل طبيعي”.

وأفاد منشور لموقع إخباري محلي في أوزبكستان، بأنه تم إرسال 16 طاقم إطفاء وإنقاذ لمكافحة الحريق الذي شبّ في مستودع بمنطقة “سيرجيلي” قرب المطار.