أول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات: عازمون على الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية

أكد سفير مصر الجديد لدى تركيا، عمرو الحمامي، أمس الأربعاء، اعتزامه العمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية.

جاء ذلك خلال تقديم سفير القاهرة لدى أنقرة، أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وبحسب البيان فقد “قدم السفير عمرو الحمامي، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسفير لمصر لدى تركيا”.

وعبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بتعيينه أول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكدا “اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات”.

ونشر حساب الرئاسة التركية على منصة إكس صورا لاستقبال أردوغان السفير المصري الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث التُقطت صور تذكارية مع السفير وأسرته.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi el-Hamamy, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güven mektubunu sundu. pic.twitter.com/AvJ3BBQXMm — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 27, 2023

وفي وقت سابق أمس، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة، عمرو الحمامي، خلال استقباله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.​​​​

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح صالح موطلو شن سفيرا لأنقرة لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في تركيا.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، التقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال الرئيس التركي إن اللقاء كان إيجابيا وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.