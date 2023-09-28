الصحة السودانية: 19 وفاة بالكوليرا و273 حالة اشتباه بالإصابة في ولاية القضارف

أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 19 حالة بالكوليرا و274 حاله اشتباه بالإصابة في ولاية القضارف شرقي البلاد.

وقالت في بيان لها مساء الأربعاء “كل محليات ولاية القضارف بلغت حالات كوليرا، حيث تم تبليغ 274 حالة اشتباه مضمنة لـ19 وفاة من 28 أغسطس/آب حتى 26 سبتمبر/أيلول 2023”.

وتابعت “تم تأكيد لـ5 عينات من ولاية القضارف ومن ضمن الـ35 عينة المستلمة من الولاية مؤخرًا توجد زراعة إيجابية لـ19 عينة”.

وأضافت “بلغت ولاية الخرطوم من يوم 24 سبتمبر حالات إسهال مائي حاد، وفي خلال الثلاثة أيام تم التبليغ عن 38 حالة مشتبهة من ضمنها 6 حالات”.

وقالت إنه تم تأكيد المرض بوساطة معمل الصحة العامة في بورتسودان، كما يوجد إمداد دوائي في الولاية مُقدم من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمتي الصحة العالمية و”اليونيسف”.

وأفادت بوجود مخزون استراتيجي سيتم إعادة توزيعه للولايات المتوقع تأثرها بالمرض، كما سيتم طلب إمداد دوائي استجابة لانتشار الوباء المتوقع، وسيتم طلب أمصال ضد الكوليرا لتُسهم في الوقاية الجماعية، وتقلل من حدة انتشار المرض.

وبثت الوزارة رسائل توعوية للمواطنين لضمان الحماية من انتقال المرض، مؤكدة ضمان شرب المياه الصالحة وأكل الغذاء الصحي لكسر سلسلة انتقال المرض وسط المواطنين.

ومرض الكوليرا عبارة عن إسهال مائي فُجائي حاد من دون مغص يشبه ماء الأرز، وربما يصاحبه طراش، وتشمل أهم مصادر الإصابة: شرب المياه الملوثة، أكل الأطعمة الملوثة.

وتشمل الوقاية ضد المرض سلامة مياه الشرب والطعام، والتخلص السليم من النفايات وفضلات الإنسان.