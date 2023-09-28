بعد حريق الحمدانية.. تسمم العشرات إثر تناول طعام فاسد خلال عرس في كركوك (فيديو)

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك شمالي العراق، مساء الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد.

يأتي ذلك في حين قُتل نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء استخدام “ألعاب نارية” بقاعة للأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف أيضًا، بحسب ما أعلنت السلطات صباح الأربعاء.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف لوكالة الأنباء العراقية، إن “دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصًا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس”.

وأوضح أن “جميع الحالات تحت السيطرة”، مؤكدًا أن “الحالات خفيفة إلى متوسطة، والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم”.

ووثّقت لقطات من مستشفى الحويجة غرب كركوك، تسمم العشرات بعد تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس، ولا توجد حالات وفاة.