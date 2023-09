تركيا.. أمطار غزيرة تغرق إسطنبول والأرصاد ترفع درجة التحذير إلى اللون البرتقالي (فيديو)

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، أمطارًا غزيرة تسببت في غمر الطرقات والمحطات، وغرق العديد من المناطق المتفرقة في المدينة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” أظهرت حجم المياه الهائل المتجمع في الطرقات، حيث حاصرت المياه المواطنين وأعاقت حركة السير في الشوارع والطرقات، وغمرت السيارات وجرفت بعضها.

ونقلت مواقع إعلام محلية أن والي إسطنبول حذّر من استمرار الأمطار حتى صباح الغد الجمعة، ودعا سكان المدينة إلى إخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات على الفور.

وأضافت أن السلطات المحلية تقوم بجهود كبيرة للحد من التداعيات السلبية للطقس العاصف.

وكانت الأرصاد الجوية التركية قد أصدرت في وقت سابق بلاغات حذرت فيها من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس. مؤكدة أنها رفعت درجة التحذير للون البرتقالي التي تشير إلى خطر عالٍ.

وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمطارًا قوية تسببت في تحويل شوارع إسطنبول إلى أنهار وغمرت محطة مترو جزئيًا بالمياه، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

وأفادت صحيفة (جمهوريات) بأن الأمطار الغزيرة تسببت في غرق أسرة داخل منزل غمرته المياه في منطقة “كوتشوك تشكمجه”، ووفاة شخصين بسبب السيول التي ضربت ولاية إسطنبول.

من جهتها، أعلنت مؤسسة المياه وقنوات الصرف الصحي التابعة لبلدية إسطنبول ومؤسسة الإطفاء وهيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية ومؤسسة الاستعلامات، أنها تلقت نحو 3 آلاف بلاغًا من المواطنين حول حدوث فيضانات في المناطق التي يقطنونها.

Massive floods due to extreme rain fall in the Başakşehir of Istanbul, Turkey 🇹🇷 (28.09.2023)

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/xlIpuCDtF4

— Disaster News (@Top_Disaster) September 28, 2023