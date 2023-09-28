حريق الحمدانية.. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة نينوى وإلقاء القبض على 14 متهما (فيديو)

زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظة نينوى اليوم الخميس، للوقوف على تداعيات حادث الحريق الذي أودى بحياة العشرات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء أمس الأربعاء، توقيف 14 متهما بقضية حريق قاعة الأفراح في محافظة نينوى شمالي البلاد.





نتائج التحقيق

في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية للجزيرة مباشر، إن 94 شخصا قُتلوا و101 أصيبوا جراء حادث حريق الحمدانية في حصيلة أولية.

وقال وزير الداخلية العراقي، إنه تم إلقاء القبض على 14 متهما في الحادث، وإن نتائج التحقيقات ستعلن خلال 72 ساعة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة مباشر، إلى أن الإدارات المحلية مسؤولة عن التقصير في مراجعة إجراءات السلامة بالمحافظات، وقال “لدينا مشكلة في تطبيق إجراءات السلامة خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة للجزيرة مباشر، أنه سيتم مراجعة إجراءات السلامة بجميع المحافظات وتشديد الرقابة على المحال والقاعات العامة.

قداس على أرواح الضحايا

وشارك عشرات الأشخاص، اليوم الخميس، في قدّاس على أرواح ضحايا حريق الحمدانية، البلدة الواقعة في شمال العراق. وتقول السلطات إن الحريق نجم عن “ألعاب نارية” ومواد بناء سريعة الاشتعال.

وفي كنيسة “الطاهرة للسريان الكاثوليك” في البلدة، جلست نساء متشحات بالسواد على مقاعد خشبية، وبدا الحزن والألم على وجوههن.

ومن بين المشاركين في القداس بعض الناجين، وقد وضعت صور الضحايا من أطفال ورجال ونساء حول مذبح الكنيسة، وكان الحضور في حالة حزن كبير وبكاء شديد، أثناء ذكر أسماء الضحايا.