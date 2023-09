دراسة طبية تثبت إخفاق الذكاء الاصطناعي أمام اختصاصيي الأشعة في كشف أمراض الرئة

أفادت دراسة طبية جديدة بأن اختصاصيي الأشّعة البشريين تفوّقوا على الذكاء الاصطناعي في التشخيص الدقيق لعدد من أمراض الرئة.

وأوضح الفريق الدنماركي المشرف على الدراسة -التي نُشرت الاثنين الماضي في مجلة (راديولوجي)- أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أخفقت في مهمّة التحديد الدقيق لوجود وغياب 3 أمراض رئوية شائعة، واستعانوا بالدراسة بمراجعة أكثر من ألفي صورة أشعة سينية للصدر.

وتفسيرًا لهذه النتائج، أوضح لويس بليسنر اختصاصي الأشعة والباحث الرئيس في الدراسة أن “التصوير الإشعاعي للصدر هو أداة تشخيصية شائعة، ولكن هناك حاجة إلى قدر كبير من التدريب والخبرة لتفسير الاختبارات بشكل صحيح”.

