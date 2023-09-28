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رمضان قديروف يظهر مع بوتين بعد تقارير عن غموض حالته الصحية (فيديو)

رئيس الشيشان يلتقي بوتين في الكرملين

أعلن قديروف في وقت سابق أنّه أرسل ثلاثة من أبنائه للمشاركة في الحرب على أوكرانيا (وسائل التواصل)
28/9/2023

ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وجاء اللقاء بعد غموض وتقارير متضاربة بشأن الوضع الصحي لقديروف.

 

وبثت وسائل الإعلام الروسية جانبا من اللقاء الذي ظهر فيه قديروف وهو يعطي تقريرا للرئيس الروسي عن أوضاع المقاتلين الشيشانيين المشاركين في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال قديروف خلال الاجتماع: “يحقق المقاتلون نتائج جيدة، إذ يأسرون جنودا أوكرانيين ويدمرون معدات عسكرية يوميًّا”.

ورد عليه بوتين بتوجيه “أطيب تمنياته للجنود الشيشانيين المشاركين في العملية العسكرية”.

ورفض الكرملين التعليق قبل أيام على الحالة الصحية لرئيس الشيشان بعد ورود تقارير بأن قديروف -وهو حليف مقرب من بوتين- ليس في صحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفيات بموسكو.

المصدر : وكالات