رمضان قديروف يظهر مع بوتين بعد تقارير عن غموض حالته الصحية (فيديو)

ظهر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وجاء اللقاء بعد غموض وتقارير متضاربة بشأن الوضع الصحي لقديروف.

“If we don’t carry out your order, it means we won’t live in this state,” Kadyrov at a meeting with Putin. pic.twitter.com/Df4ULtE1bh — Sprinter (@Sprinter99800) September 28, 2023

وبثت وسائل الإعلام الروسية جانبا من اللقاء الذي ظهر فيه قديروف وهو يعطي تقريرا للرئيس الروسي عن أوضاع المقاتلين الشيشانيين المشاركين في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال قديروف خلال الاجتماع: “يحقق المقاتلون نتائج جيدة، إذ يأسرون جنودا أوكرانيين ويدمرون معدات عسكرية يوميًّا”.

ورد عليه بوتين بتوجيه “أطيب تمنياته للجنود الشيشانيين المشاركين في العملية العسكرية”.

ورفض الكرملين التعليق قبل أيام على الحالة الصحية لرئيس الشيشان بعد ورود تقارير بأن قديروف -وهو حليف مقرب من بوتين- ليس في صحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفيات بموسكو.