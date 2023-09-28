هولندا.. 3 قتلى بإطلاق نار قرب مستشفى في روتردام والمهاجم طالب جامعي (فيديو)

دافع الهجوم لا يزال مجهولًا ويُعتقد أن المسلح تصرف بشكل منفرد

قالت الشرطة الهولندية إن مسلحًا في مدينة روتردام قتل شخصين على الأقل وأصاب ثالثًا إصابة بالغة، اليوم الخميس، في موقعين مختلفين قرب مستشفى “إيراسموس” في المدينة.

وذكر قائد الشرطة المحلية أن المسلح قتل امرأة (39 عامًا) وأصاب ابنتها (14 عامًا) إصابة بالغة -توفيت لاحقًا على إثرها- كما قتل مُعلمة (42 عامًا) في جامعة إيراسموس.

وألقت الشرطة القبض على المسلح، وهو طالب في جامعة إيراسموس، ويعتقد أنه تصرف بشكل منفرد.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشتبه به كان يرتدي ملابس “قتالية”، وهو طويل القامة وشعره أسود ويحمل حقيبة ظهر.

وأوضحت أنه يشتبه في تنفيذه عمليتي إطلاق النار، ولا تعتقد أن هناك مطلق نار آخر، وقالت الشرطة الهولندية إن دافع الهجوم لا يزال مجهولًا.





وأظهرت صور مروحيات تحلق في سماء المنطقة قنّاصة من الشرطة يتخذون مواقعهم على سطح المستشفى.

واقتحمت وحدة خاصة من الشرطة مستشفى “إيراسموس إم سي”، فيما هرع مسعفون وهم يدفعون مرضى على كراس متحركة إلى خارج المبنى.

وذكرت الشرطة في بيان أن عناصرها ما زالوا يبحثون عن ضحايا أو أشخاص تحصنوا من الهجوم.

وبدأت الحادثة نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) عندما أطلقت أعيرة نارية على منزل قريب من المستشفى قبل أن يندلع فيه حريق.

بعد ذلك، انتقل المسلح إلى المستشفى حيث سُمع دوي إطلاق نار، واندلع حريق كبير تمت السيطرة عليه فيما بعد.