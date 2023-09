إعلان حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة تغرق نيويورك وتعطل حركة “مترو” الأنفاق والمطارات (فيديو)

أدت أمطار شديدة الغزارة هطلت ليل الخميس الجمعة في شمال شرق الولايات المتحدة إلى غمر طرق في ولاية نيويورك، وتعطيل جزئي لحركة “مترو” الأنفاق والمطارات، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر الشديد.

وأعلنت كاثي هوتشول حاكمة الولاية، عبر منصة “إكس” بأن “حالة الطوارئ” في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب “هطول شديد للأمطار”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ السيارات.

وغمرت المياه جزئيًا محطات لـ”مترو” الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة “إكس” إنها “تواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في محطات عدة في بروكلين ومانهاتن”.

كما أعلن مطار لاغارديا أن وسائل الوصول إلى المحطة (إيه) جميعها “مغلقة حاليًا”.

من جانبها، قالت عضو الكونغرس الديموقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكازيو كورتيز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ناخبيها، إن هطول أمطار يراوح من 5 إلى 12 سنتيمترًا في أحياء مانهاتن وكوينز وبروكلين، مع استمرار توقع هطول أمطار يراوح من 2 إلى 5 إلى 7 سنتيمترات اعتمادًا على المناطق.

