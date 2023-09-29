إنقاذ لاعب فرنسي من محاولة انتحار مروعة.. ماذا حدث؟

أليكسيس بيكا هدد بإلقاء نفسه من ارتفاع 100 متر في حين سادت حالة من التوتر داخل جدران نادي “نيس” عقب سماع الخبر

أنقذ رجال الإطفاء لاعب وسط نادي “نيس” أليكسيس بيكا بيكا، بعدما هدد بالانتحار بالقفز من جسر ماجنان الذي يرتفع 100 متر عن سطح الأرض “تعادل ارتفاع 25 طابق تقريبًا”.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا وصل إلى مكان الحادث وأمضى 3 ساعات ونصف الساعة وساقيه معلقتين في الهواء على ارتفاع 100 متر فوق واد شمال مدينة نيس، بحسب ما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، اليوم الجمعة.

#BREAKING: A professional player at French football club OGC Nice is threatening to throw himself off the Magnan Bridge 'following a relationship break-up', pic.twitter.com/ZJj83C7QlK — Insider News (@InsiderNewsKe) September 29, 2023

وبعد مفاوضات طويلة مع طبيب نفسي من قوات الشرطة تم إثناء اللاعب عن الإقدام على فكرة الانتحار، والاعتناء به من قبل رجال الإطفاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأوردت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، أن بيكا بيكا حاول الانتحار بعد انفصاله عن صديقته، فيما قال آخرون إن الدافع وراء ذلك هو شعوره بالإحباط بسبب عدم مشاركته مع الفريق في المباريات.

وشهدت الساعات الأخيرة، حالة من القلق والتوتر داخل جدران نادي “نيس” عقب سماع الخبر، وسارع النادي بإرسال طبيب نفسي، كما حاول عدد من زملاء اللاعب في الفريق التواصل معه.

OGC Nice have released a statement saying "everything ended well today for Alexis", after the French club's player Alexis Beka Beka threatened to commit suicide. pic.twitter.com/sh4tWCR91p — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 29, 2023

كما قام الجهاز الفني للفريق بإلغاء التدريبات المقررة صباح الجمعة، وتأجيل المؤتمر الصحفي للمدرب فرانشيسكو فاريولي واللاعب جان كلير توديبو، استعدادًا لمواجهة “بريست” في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي المقرر لها الأحد.

يذكر أن بيكا بيكا انتقل إلى “نيس” صيف العام الماضي قادمًا من “لوكوموتيف موسكو” الروسي، ولم يشارك بعد في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

وعدم مشاركة اللاعب ذي البشرة السمراء من الأصول الإفريقية في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي، تثير تساؤلات حول ما إذا كان اللاعب قد تعرض إلى التمييز العنصري، جعله يقدم على الانتحار.

وكان المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، كذّب ادعاءات العنصرية الموجهة ضده، المتعلقة بفترة وجوده على رأس الجهاز الفني لفريق نيس، التي من المقرر أن يخضع للمحاكمة بسببها في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعلى الرغم من أن غالتييه تولى تدريب نيس في موسم 2021-2022 قبل الانتقال إلى سان جيرمان، في حين قدم بيكا بيكا إلى “نيس” صيف العام الماضي، إلا أن محاولة الانتحار يمكن أن تضع الجهاز الفني وإدارة نادي نيس في مأزق.

وتتعلق القضية برسالة بريد إلكتروني مسربة تعود إلى أغسطس/آب 2021، وتتضمن اتهامًا من جوليان فورنييه، مدير الكرة بنادي نيس حينذاك، لغالتييه بأنه قال، إن الفريق يضم كثيرًا من اللاعبين ذوي البشرة السمراء واللاعبين المسلمين.

وقال غالتييه (59 عامًا) في مقابلة لقناة “كانال بلس”، إن الادعاءات “غير عادلة”.

وأضاف غالتييه -الذي احتجز ونجله لوقت قصير في يونيو/حزيران الماضي- أن “هذا خاطئ تمامًا. الناس في كرة القدم يعرفونني، اللاعبون يعرفونني وكذلك الإداريون، الجميع يعرفون من أنا”.