إنقاذ لاعب فرنسي من محاولة انتحار مروعة.. ماذا حدث؟

أنقذ رجال الإطفاء لاعب وسط نادي “نيس” أليكسيس بيكا بيكا، بعدما هدد بالانتحار بالقفز من جسر ماجنان الذي يرتفع 100 متر عن سطح الأرض “تعادل ارتفاع 25 طابق تقريبًا”.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا وصل إلى مكان الحادث وأمضى 3 ساعات ونصف الساعة وساقيه معلقتين في الهواء على ارتفاع 100 متر فوق واد شمال مدينة نيس، بحسب ما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، اليوم الجمعة.

#BREAKING : A professional player at French football club OGC Nice is threatening to throw himself off the Magnan Bridge 'following a relationship break-up', pic.twitter.com/ZJj83C7QlK

وبعد مفاوضات طويلة مع طبيب نفسي من قوات الشرطة تم إثناء اللاعب عن الإقدام على فكرة الانتحار، والاعتناء به من قبل رجال الإطفاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وأوردت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، أن بيكا بيكا حاول الانتحار بعد انفصاله عن صديقته، فيما قال آخرون إن الدافع وراء ذلك هو شعوره بالإحباط بسبب عدم مشاركته مع الفريق في المباريات.

وشهدت الساعات الأخيرة، حالة من القلق والتوتر داخل جدران نادي “نيس” عقب سماع الخبر، وسارع النادي بإرسال طبيب نفسي، كما حاول عدد من زملاء اللاعب في الفريق التواصل معه.

OGC Nice have released a statement saying "everything ended well today for Alexis", after the French club's player Alexis Beka Beka threatened to commit suicide. pic.twitter.com/sh4tWCR91p

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 29, 2023