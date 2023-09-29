الثاني خلال ساعات.. تفجير في باكستان يودي بحياة 4 ويصيب 12 آخرين (فيديو)

وقع تفجير انتحاري ثان اليوم الجمعة، في شمال غربي باكستان، استهدف مسجدا في هانغو بإقليم خيبر بختون خوا بشمال غرب باكستان.

ووقع الانفجار الثاني في إقليم خيبر بختون خوا وأودى بحياة 5 أشخاص، وذكرت قناة (جيو نيوز) أن سقف المسجد انهار جراء الانفجار، وأن ما بين 30 و40 شخصا محاصرون تحت الأنقاض.

سقوط سقف المسجد

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين محليين في هانغو أن التفجير الثاني وقع داخل محيط مركز شرطة دوابا خلال خطبة صلاة الجمعة، وقال ضابط شرطة منطقة هانغو (نصير أحمد) إن ما يتراوح بين 30 و40 شخصا تحت الأنقاض، بعدما سقط سقف المسجد، مشيرا إلى أن هناك عملية إنقاذ جارية.

وذكر أن انتحاريَّين نفذا الهجوم، حيث استهدف واحد منهما بوابة مركز الشرطة، وفجر الآخر نفسه داخل المسجد، وجرى نقل 12 شخصا، تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى المستشفى.

وقُتل نحو 52 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح بانفجار وقع قرب مسجد في محافظة بلوشستان في باكستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله، إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.