بأغان ثورية.. متظاهرو السويداء يخاطبون الأسد مطالبين برحيله (فيديو)

احتشد مئات المتظاهرين، اليوم الجمعة، في ساحة الكرامة بمدينة السويداء جنوبي سوريا لليوم الـ41 على التوالي للمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد.

ورفع المحتجون علم الثورة السورية وصور عدد من الشخصيات التاريخية وشارات النصر، كما صدحت أصواتهم بأغان ثورية منها “طيب إذا منرجع.. بتوعدنا تسمعنا” في إشارة إلى رئيس النظام.

وبدأت المظاهرات في السويداء قبل أسابيع تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ثم وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام. ويشارك فيها مواطنون من مختلف الأعمار.

ويرفع المحتجون لافتات تحمل رقم 2254، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2015 الذي يحمل نفس الرقم، وينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وانطلقت الاحتجاجات بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

وظلت السويداء تحت سيطرة النظام طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى، إلا أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد، وطالبت برحيله في بعضها.

ومع تصاعد الاحتجاجات في السويداء، وإعلان المتظاهرين إغلاق مقرات حزب البعث الحاكم وعدد من المؤسسات التابعة للحكومة، أخلت قوات الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرقي وجنوبي المحافظة.

واندلعت الاحتجاجات عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب داخلية مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد؛ مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلا عن خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى رقم قياسي بلغ 15 ألفًا و500 ليرة للدولار في السوق السوداء، في انهيار متسارع، وكانت العملة المحلية تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار قبل 12 عامًا.