باكستان.. مقتل وإصابة العشرات بانفجار في موكب بمناسبة ذكرى المولد النبوي (شاهد)

قُتل 52 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح بانفجار وقع قرب مسجد في محافظة بلوشستان في باكستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله، إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال جاويد ليهري وهو ضابط كبير في الشرطة المحلية “يبدو أنه هجوم انتحاري”، مضيفا أن الانتحاري فجر نفسه قرب سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.





وتقول باكستان إن جماعات التمرد البلوشية تتلقى دعما خارجيا، خاصة من الهند والولايات المتحدة، بهدف إثارة عدم الاستقرار والضغط على الدولة والجيش الباكستاني، ومحاربة المشاريع الصينية وتعطيلها وتوتير العلاقات بين باكستان والصين.

وبالعودة إلى جذور التمرد في إقليم بلوشستان، فقد بدأت هذه الهجمات مع تأسيس باكستان، حيث شهد انضمام الإقليم إليها حركة معارضة قوية من السكان البلوش.

وتم الاتفاق في ذلك الوقت على أن يكون للإقليم حكم ذاتي، لكن ذلك لم ينفذ لأسباب متعددة، وشهد التمرد البلوشي عدة مراحل، أحدثها وأهمها وأطولها المرحلة الأخيرة التي بدأت عام 2004 في عهد الجنرال برويز مشرف.

ويرى البلوش المتمردون أن باكستان تحتل الإقليم، وينظرون إلى الجيش الباكستاني على أنه محتل لأرضهم وينهب خيراتها، وفقًا لتصريحات مسؤولين في الجماعات البلوشية.