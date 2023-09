“تمسكوا بالأمل رغم الألم”.. الطنطاوي يدعو أنصاره داخل مصر وخارجها إلى تحرير توكيلات لترشحه للرئاسة (فيديو)

دعا المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، أنصاره إلى التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وطالب الطنطاوي في مقطع مصوره نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، مؤسسات الدولة بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحًا وحقيقيًّا وتحمّل مسؤوليتها.

وقال الطنطاوي “أيها الشعب المصري العظيم، السيد في الوطن السيد، يا كل مؤمن ومؤمنة بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنا للعدل والكفاية والكرامة، أدعوكم للذهاب غدا إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات، وتحرير توكيلات لترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية”.

وتابع “سأكون بينكم من الصباح وعلى مدار الساعة من كل المحافظات. وأرجوكم أن تتمسكوا بالأمل رغم كل ألم، وأن تناضلوا حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا في بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا”.

وأضاف “أطالب كل مؤسسات الدولة وأحملها مسؤولياتها بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا، صونًا للدستور واحترامًا للمواطنين وحفاظًا على الوطن”.

وأدان الطنطاوي في وقت سابق، ما وصفه بالـ”الجرائم” التي ترتكبها أجهزة الأمن في حق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف عدد منهم مؤخرا.

كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استُخدم لاختراق هاتفه.

وقال الطنطاوي أمس، إنه تقدم بطعنين قضائيين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات “بصفته”، لتأمين الطريق إلى الحصول على توكيلات شعبية للترشح.

وأشار الطنطاوي، في منشور عبر صفحته بفيسبوك، إلى أن “هذا الإجراء يهدف إلى قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص”.

من جانبها، أعلنت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية في بيان، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، رصدها رفض السلطات المصرية تحرير توكيلات دعم أحمد الطنطاوي في 11 مكتب شهر عقاري وسفارتين بالخارج وذلك خلال اليوم الأول من مرحلة جمع التوكيلات.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد كشفت عن ارتفاع عدد المقبوض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، إلى 73 متطوعًا على الأقل، بينهم أربعة محامين.

